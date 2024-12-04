НАТО предрекли тупик из-за победы «пророссийского» кандидата в Румынии

Риск победы на выборах в Румынии скептически настроенного по отношению к НАТО и якобы «пророссийского» независимого кандидата Кэлин Джеорджеску ставит альянс в тупик, поскольку страна является серьезной военной державой.
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