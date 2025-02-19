РСПП выступил против введения прокатных удостоверений для онлайн-кинотеатров

Ранее в Госдуму был внесен соответствующий законопроект. Бизнес считает, что новые поправки излишни: они потребуют больших затрат на реализацию и загрузят ведомства, а сами каталоги в значительной мере потеряют контентГруппа депутатов и сенаторов в декабре 2024 года предложили запретить стримингам показывать фильмы и сериалы без прокатного удостоверения — по аналогии с кинотеатрами.
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