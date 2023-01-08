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Демократическая цензура в Фейсбуке, «свобода слова» в Германии и потеря инвестиций в Британии

Демократическая цензура в Фейсбуке, «свобода слова» в Германии и потеря инвестиций в Британии

1. Читатели пишут про очередные выверты американской «свободы слова»: Фейсбук заблокировал пост с обложкой британского журнала The Spectator, на которой под заголовком «Ещё 6 лет» Джо Байден показывает 5 пальцев.

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