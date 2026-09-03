ЕС обсудит запрет на въезд русских туристов 15–16 октября

На саммите ЕС 15–16 октября будет обсуждаться запрет на въезд для русских туристов. Балтийские и скандинавские страны поддерживают инициативу, тогда как Словакия, Италия, Испания и Франция выступают против.
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А что делать в этой гейропе? Смотреть на него, черножопых чурок и прочий сброд? Так подобного добра и в России хватает! Есть на что"посмотреть" и так.