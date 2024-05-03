Площадь Революции закроют для челябинцев

На главной площади Челябинска вновь ограничат движение пешеходов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 3 мая, на площади Революции пройдет репетиция творческих коллективов, которые примут участие в Эпилоге Торжественного построения в День Победы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии