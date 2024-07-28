Политика как он...
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Политика как она есть

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ИБ-эксперт Шутов: мошенники могут создать неотличимую копию любого сайта

ИБ-эксперт Шутов: мошенники могут создать неотличимую копию любого сайта

Мошенники могут создать визуально неотличимую копию любого сайта или даже взломать его. Они обычно подделывают страницы популярных ресурсов, таких как соцсети, «Госуслуги», личные кабинеты банков и интернет-магазины.

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