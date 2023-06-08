На "Почте России" рассказали, как будут доставлять деньги свердловским пенсионерам в июне

Часть жителей региона получает пенсию по графику в выходной праздничный день, 12 июняВсе пенсионеры Свердловской области, которым наличные деньги приносят сотрудники "Почты России", получат в июне выплаты точно в срок или даже немного раньше.
Часть жителей региона получает пенсию по графику в выходной праздничный день, 12 июняВсе пенсионеры Свердловской области, которым наличные деньги приносят сотрудники "Почты России", получат в июне выплаты точно в срок или даже немного раньше.
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