После отпуска: бьюти-ритуалы, которые возвращают коже свежесть

Есть у отпуска один маленький парадокс: мы возвращаемся домой отдохнувшими, загорелыми и с чемоданом, полным приятных воспоминаний, а кожа порой выглядит так, будто ей самой срочно нужен отпуск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Во Владивостоке о...
- ЕМ Почему иностранцы...
- Новая жизнь округ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым