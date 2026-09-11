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Daily Moscow

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После отпуска: бьюти-ритуалы, которые возвращают коже свежесть

После отпуска: бьюти-ритуалы, которые возвращают коже свежесть

Есть у отпуска один маленький парадокс: мы возвращаемся домой отдохнувшими, загорелыми и с чемоданом, полным приятных воспоминаний, а кожа порой выглядит так, будто ей самой срочно нужен отпуск.

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