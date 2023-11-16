Задержание ФСБ причастных к организации нарколабораторий попало на видео

ФСБ показала видео задержания организаторов нарколабораторий в Волгоградской области и Волгограде. На кадрах видно, как бойцы спецслужбы заходят в лаборатории фигурантов, кладут их лицом в пол и надевают наручники.
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