В Большом театре прошел «Оперный бал Елены Образцовой»

В честь великой певицы выступили звезды разных поколений Оперный бал Елены Образцовой Предоставлено организаторамиНа Исторической сцене Большого театра состоялся «Оперный бал Елены Образцовой», посвященный 85-летию со дня рождения великой русской певицы.
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