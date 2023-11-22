В Петербурге незадачливые грабители потратили много сил на взлом украденного терминала оплаты, но остались ни с чем

Злодеи каким-то образом утащили тяжелый банковский аппарат из магазина. Очевидно, нести добычу похитителям было весьма нелегко, поэтому вскрывать терминал «лихие люди», решили в первом попавшемся на пути подъезде.
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