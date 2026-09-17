Капитан теплохода пропал на реке Лена в Якутии

РИА Новости/Александр Кряжев Капитан теплохода и двое членов экипажа бесследно исчезли на реке Лена рядом с поселком Сангар в Якутии.
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