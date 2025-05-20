Река с креветками: в Антарктиде ученые засняли видеокамерой через скважину во льду загадочную картину Ольга БезродняяУченые сделали удивительное открытие в Западной Антарктиде, запечатлев загадочную реку с живыми существами подо льдом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии