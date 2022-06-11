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Русский чертёж

Русский чертёж

образ будущего складывается из централистского «Государства проектов» и поля индивидуального творчества Русская монархия триста лет обдирала лапотный народ, живший под соломенными крышами, и скопила несметные богатства: золото, бриллианты, дворцы.

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