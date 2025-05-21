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Медвежий угол

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Атакована авиабаза «Хмеймим» в Сирии: у наших потери - попытку штурма предприняли боевики из Узбекистана

Атакована авиабаза «Хмеймим» в Сирии: у наших потери - попытку штурма предприняли боевики из Узбекистана

БлокнотРУ Перестрелки возле базы продолжаются. Группа боевиков, состоящая из этнических узбеков, около 4-5 утра 20 мая предприняла попытку атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии.

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Комментарии
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Вера Голубь
Пора давно закрыть безвиз для СА
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4 час.
Валера Морозов
Когда- то будут какие- то решения в этой стране! База давно в опасности! Американцы решили, турки решили… Потому что есть кому решать! Ребята там, как заложники. И тут сопли размазывают. И что дальше?
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19 мин.
Александр Попов
УЗБЕКОВ на ХРЕН, домой ПЕШКОМ.
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14 мин.
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