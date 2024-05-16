Кривонос призвал разбомбить все, что движется на неподконтрольных Киеву территориях

Россия имеет серьёзные планы на взятые ей под свой контроль территории. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».