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Сергей Меняйло объявил о введении режима беспилотной опасности в Осетии

Сергей Меняйло объявил о введении режима беспилотной опасности в Осетии

В Северной Осетии введён режим беспилотной опасности. Глава республики Сергей Меняйло сообщил об этом в своём Telegram-канале, подчеркнув необходимость сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

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