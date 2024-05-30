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Присяжные признали Трампа виновным по всем 34 пунктам

Присяжные признали Трампа виновным по всем 34 пунктам

В Нью-Йорке жюри признало Дональда Трампа виновным по 34 пунктам обвинения в рамках дела о фальсификации деловой документации, связанной с выплатами порноактрисе и другой женщине за их молчание о предполагаемых отношениях с ним.

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