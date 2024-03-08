Игрок "Тампы" Кучеров сократил отставание от Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров приблизился к лидирующей позиции в гонке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) текущего сезона, которую занимает форвард "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон.
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