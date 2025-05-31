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Крымская газета

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1 июня: какой сегодня праздник

1 июня: какой сегодня праздник

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Он был учрежден в 1949 году на Московской сессии Совета Международной демократической федерации женщин в соответствии с решениями её 2-го конгресса, проведен первый раз в 1950 году в 51 стране и с тех пор отмечается ежегодно.

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