1 июня: какой сегодня праздник

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Он был учрежден в 1949 году на Московской сессии Совета Международной демократической федерации женщин в соответствии с решениями её 2-го конгресса, проведен первый раз в 1950 году в 51 стране и с тех пор отмечается ежегодно.