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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» продаст Альмаду «Фламенго» за 27 млн евро. Осталось согласовать только сроки выплат

Тьяго Альмада близок к переходу в чемпионат Бразилии. Как сообщает As, переговоры между « Фламенго » и « Атлетико » находятся на продвинутой стадии.

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