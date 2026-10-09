🎶 В программе #СВОяМУЗЫКА молодые авторы учатся создавать патриотичные песни Лидер рок-группы «Смысловые Галлюцинации», поэт, композитор, продюсер, общественный деятель, эксперт программы #СВОяМУЗЫКА на «Таврида.
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