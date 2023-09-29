Уполномоченный в Севастополе помог судостроительному предприятию заменить штраф на предупреждение

Уполномоченный оказал содействие судостроительной компании, которая была подвергнута административной проверке и столкнулась с возможным наложением финансового штрафа в размере 100 000 рублей за нарушение требований транспортной прокуратуры города Севастополя.
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