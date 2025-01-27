Скорбим по Игорю Ромащенко: актер, запомнившийся по «Папиным дочкам» и «Следу», покинул нас Юлия ЧелкановаМир искусства понес тяжелую утрату: известный актер и режиссер Игорь Ромащенко ушел из жизни на 60-м году.