Это уже вышак

Николай Сопляков

Все бы нормально, если бы автор технично-иронично не рыгнул и плюнул в сторону "Ленинского комсомола". Живет, жрет и пользуется тем, что создано строителями комсомольцами в годы советской власти. От ВАЗа до КАМАЗа и от газопровода Уренгой _Помары-Ужгород до аммиакопровода Тольятти-Одесса и далее по всему историческому блоку. Забыл он, да и не помнил о пробитых окровавленных комсомольских билетах. И упомянул в суе Премии "Ленинского Комсомола" не удосужился сказать, что они выражены былив бумажках-грамотах и значка "Лауреат Ленинского Комсомола". А теперь прыщ не выскочит без долларо-рублевого эквивалента под бдительной опекой продюссеров и иже с ними. Молодец Шаман, но только у нас никакой "Шаман И "Колдун" не вылезет никуда. Пусть хоть каждый день поет у Кремлевской стены о том как он ее любит. Никто не заметит. Каждого ведут до лагического конца и знают за что и какие коврижки... Так что повезло Ярославу Дронову, что он стал ШАМАНОМ. Если звезды зажигают, значит это кому-то нужно....