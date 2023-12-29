Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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    у автора при просмотре советских комедий говно сыплется их жопы......вот т не любит....портки менять часто приходитсяПочему я не вынош...

Это уже вышак

Это уже вышак

Игорь Мальцев «Тут выходит на сцену молодой белокурый красивый парень и поёт «Я русский — я иду до конца», имея в виду и Тулу, и Тверь, и Тобольск с Петропавловском-Камчатским и Анадырем.

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Комментарии
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Леонид Попивняк
...почитайте про концерты  Ярослава на Донбассе......
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54 мин.
Леонид Попивняк
.....поясните свою мысль......кто предан (по вашему мнению) стране и народу и почему жополиз????
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50 мин.
Николай Сопляков
Все бы нормально, если бы автор  технично-иронично не рыгнул и плюнул в сторону &quot;Ленинского комсомола&quot;. Живет, жрет и пользуется тем, что создано строителями комсомольцами в годы советской власти. От ВАЗа до КАМАЗа и от газопровода Уренгой _Помары-Ужгород до аммиакопровода Тольятти-Одесса и далее по всему историческому блоку. Забыл он, да и не помнил о пробитых окровавленных комсомольских билетах. И упомянул в суе Премии &quot;Ленинского Комсомола&quot; не удосужился сказать, что они выражены былив бумажках-грамотах и значка &quot;Лауреат Ленинского Комсомола&quot;. А теперь прыщ не выскочит без  долларо-рублевого эквивалента под бдительной опекой продюссеров и иже с ними. Молодец Шаман, но только у нас никакой &quot;Шаман И &quot;Колдун&quot; не вылезет никуда. Пусть хоть каждый день поет у Кремлевской стены о том как он ее любит. Никто не заметит. Каждого ведут до лагического конца и знают за что и какие коврижки... Так что повезло Ярославу  Дронову, что он стал ШАМАНОМ. Если звезды зажигают, значит это кому-то нужно....
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37 сек.

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