Новая строка в квитанциях ЖКХ: владельцы квартир в многоэтажках столкнуться с новшеством уже в сентябре – платить придется всем Ольга БезродняяВ сентябре жители многоквартирных домов могут заметить в своих квитанциях новую строку с дополнительными начислениями.