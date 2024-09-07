Новая строка в квитанциях ЖКХ: владельцы квартир в многоэтажках столкнуться с новшеством уже в сентябре – платить придется всем Ольга БезродняяВ сентябре жители многоквартирных домов могут заметить в своих квитанциях новую строку с дополнительными начислениями.
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