Котлеты будут таять во рту, бабушка научила добавлять в фарш особый ингредиент: готовлю только так Евгения КомароваПриготовление сочных куриных котлет имеет множество секретов, которые передаются из поколения в поколение.
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