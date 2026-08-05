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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тото Вольфф: «Пока рано говорить об Антонелли, как о фаворите. Считайте меня суеверным»

Исполнительный директор « Мерседеса » Тото Вольфф рассказал, что не стал бы называть лидера чемпионата Андреа Кими Антонелли безоговорочным фаворитом в борьбе за победу в нынешнем сезоне.

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