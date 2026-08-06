Кишечную палочку нашли в бургерах двух сетей с ресторанами в Воронеже

Роскачество завершило исследование бургеров из 20 крупнейших сетей быстрого питания. В продукции нескольких заведений специалисты обнаружили нарушения санитарных норм, в том числе бактерии группы кишечной палочки.
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