Вооружённые силы Финляндии планируют приобрести один миллион противопехотных мин. Общая сумма контракта составит примерно 100 млн евро.
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