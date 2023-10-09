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На Землю обрушился мощнейший взрыв энергии мертвой звезды

На Землю обрушился мощнейший взрыв энергии мертвой звезды

Ученые пока не могут полностью объяснить произошедшее. Интенсивные гамма-лучи, обнаруженные с помощью системы телескопов в Намибии, сожгли бы людей дотла, если бы мы подверглись их непосредственному воздействию, сообщают исследователи.

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