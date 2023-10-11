Редакция журнала «Новый очаг» назвала Visage + лучшим бьюти-гаджетом

Это номинация премии Beauty Awards 2023, которой награждают лучшие средства для здоровья и красоты. Помимо категории «Гаджеты», в ней выделены номинации «Лицо», «Волосы», «Тело», «Улыбка», «Макияж», «Ароматы», «Чистая красота», «Микробиом», «Нутрицевтика для здоровья», «Нутрицевтика для красоты».