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Офицер ПВО рассказал об изучении новой американской ракеты

Офицер ПВО рассказал об изучении новой американской ракеты

В зоне специальной военной операции российские военные изучают передовые американские разработки, в частности, новейшие оперативно-тактические ракеты Precision Strike Missile (PrSM), которые Киев может получить в одном из будущих пакетов помощи.

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