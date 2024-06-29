Офицер ПВО рассказал об изучении новой американской ракеты

В зоне специальной военной операции российские военные изучают передовые американские разработки, в частности, новейшие оперативно-тактические ракеты Precision Strike Missile (PrSM), которые Киев может получить в одном из будущих пакетов помощи.
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