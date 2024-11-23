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В Японии представили человеческую стиральную машину Mirai Ningen Sentakuki

В Японии представили человеческую стиральную машину Mirai Ningen Sentakuki

Компания Science Co. представила в Японии прототип стиральной машины для людей. Механизм под названием Mirai Ningen Sentakuki («человеческая стиральная машина будущего» по-русски) способен вымыть и высушить человека всего за 15 минут, сообщает японское издание Asahi.

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