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Где в Севастополе 20 ноября не будет воды?

Где в Севастополе 20 ноября не будет воды?

Администрация ГУПС «Водоканал» сообщила об отключении воды на некоторых улицах Севастополя. Так, в связи с аварийными работами на сетях горводопровода, подача воды производиться не будет до 12 часов (ориентировочно) по улицам: Драпушко, Мира, Ситникова, Морской пехоты, Жукова, Выгонная, Кизиловая, переулок Оздоровительный, проезд Рудничный, проезд Квартальный, Администрация ГУПС «Водоканал» приносит извинения за временные неудобства и просит отнестись с пониманием к перерыву в водоснабжении.

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