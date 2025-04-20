Загадка «сонной болезни»: тайны эпидемии XX века

В начале XX века мир охватила загадочная эпидемия, которая уложила в постель миллионы людей. С 1915 по 1926 год летаргический энцефалит, словно невидимый враг, поразил не менее 5 миллионов человек по всему земному шару.
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