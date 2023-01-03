Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Мостовой о конфликте с Шалимовым: «У меня ни с кем нет войны. На историю про то, как меня оставили в машине, обращать внимание не хочется, это полный бред»

Александр Мостовой высказался о конфликте с Игорем Шалимовым. Ранее бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России высказался о Шалимове и Валерии Карпине: «Не знаю, почему они унизить меня хотят все время.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх