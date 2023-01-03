Мостовой о конфликте с Шалимовым: «У меня ни с кем нет войны. На историю про то, как меня оставили в машине, обращать внимание не хочется, это полный бред»

Александр Мостовой высказался о конфликте с Игорем Шалимовым. Ранее бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России высказался о Шалимове и Валерии Карпине: «Не знаю, почему они унизить меня хотят все время.
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