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В этом году выручка от продажи оборудования для выпуска чипов вырастет до ре...

В этом году выручка от продажи оборудования для выпуска чипов вырастет до ре...

В этом году выручка от продажи оборудования для выпуска чипов вырастет до рекордных $109 млрдПо оценкам ассоциации SEMI, объёмы поставок оборудования для производства полупроводниковых компонентов в денежном выражении по итогам текущего года вырастут на 3,4 % до рекордных $109 млрд.

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