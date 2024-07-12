В этом году выручка от продажи оборудования для выпуска чипов вырастет до ре...

В этом году выручка от продажи оборудования для выпуска чипов вырастет до рекордных $109 млрдПо оценкам ассоциации SEMI, объёмы поставок оборудования для производства полупроводниковых компонентов в денежном выражении по итогам текущего года вырастут на 3,4 % до рекордных $109 млрд.