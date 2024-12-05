В ГД предложили ввести выплаты семьям с низким доходом к Новому году

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести "Новогодний семейный бюджет" – выплату в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума, одиноких родителей и пенсионеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.