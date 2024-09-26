Басилашвили раскрыл, что гадалка обещала ему жизнь дольше 90 лет

Народный артист СССР и лауреат Государственной премии Олег Басилашвили, который 26 сентября отпраздновал свой 90-летний юбилей, в интервью «КП-Санкт-Петербург» поделился, что предсказательница сказала ему, что его жизнь продлится более 90 лет.
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