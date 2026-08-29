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«Думаю, уже не получится»: почему 50-летний Максим Аверин остался один и о чём сожалеет после трагедий

«Думаю, уже не получится»: почему 50-летний Максим Аверин остался один и о чём сожалеет после трагедий

К своему 50-летию Максим Аверин подошел в статусе одного из самых востребованных актеров страны. Народный артист России, звезда «Глухаря» и «Склифосовского», он продолжает собирать аншлаги и удерживать внимание миллионной аудитории.

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