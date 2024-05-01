Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 116 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Malina
    Так в "миграционке" сплош взяточники и предателииРодины  работают...«Мне светит тюрьма»
  • Ingvar Bush
    Что-то здесь странно...У него должны быть деньги. А они решают любые вопросы. Знаю не понаслышке. Такой же точно, с у...«Мне светит тюрьма»
  • Svetlana Kuzmina
    Да уж... Хваленый "Абрамс" выглядит даже хуже "Леопарда". А из чего это чудо-юдо сделано? Из пластика что ли?)))"Абрамс" на Покло...

Превратившись в бандеровцев, жители Бандерастана упорно жаждут стать навозом для земли Ларри Финка

Превратившись в бандеровцев, жители Бандерастана упорно жаждут стать навозом для земли Ларри Финка

Владимир Хомяков. УКРАИНУ ПРОДАЛИ АМЕРИКАНЦУ ФИНКУ: НОВЫЙ ХОЗЯИН ЗАПРЕТИЛ ХОРОНИТЬ СОЛДАТУкраину продали <полтора года назад>.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Безон
Уря?
Ответить
12 час.
Eduard
Я давно про это пишу! За что они умирают,за Украину,За чью Украину?
Ответить
8 час.
Bogdan Stupin
&quot;Сейчас мы наблюдаем совершенно неразумное использование чернозёма со стороны самих украинцев&quot;,- сетует американский хозяин почвы майданутых. Похоже, в самой майдании и среди ее заграничных владельцев мало кто знает: украинский чернозем первыми из  западных претендентов на чужие земли оценили еще гитлеровцы. Весьма приличные гектары как бы польских земель в Нижней Силезии  в годы минувшей войны засыпАлись черноземом, вывезенным с Украины под Бреслау.  И по сей день дают приличные урожаи.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх