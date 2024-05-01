Я давно про это пишу! За что они умирают,за Украину,За чью Украину?

Bogdan Stupin

"Сейчас мы наблюдаем совершенно неразумное использование чернозёма со стороны самих украинцев",- сетует американский хозяин почвы майданутых. Похоже, в самой майдании и среди ее заграничных владельцев мало кто знает: украинский чернозем первыми из западных претендентов на чужие земли оценили еще гитлеровцы. Весьма приличные гектары как бы польских земель в Нижней Силезии в годы минувшей войны засыпАлись черноземом, вывезенным с Украины под Бреслау. И по сей день дают приличные урожаи.