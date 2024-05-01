Владимир Хомяков. УКРАИНУ ПРОДАЛИ АМЕРИКАНЦУ ФИНКУ: НОВЫЙ ХОЗЯИН ЗАПРЕТИЛ ХОРОНИТЬ СОЛДАТУкраину продали <полтора года назад>.
Превратившись в бандеровцев, жители Бандерастана упорно жаждут стать навозом для земли Ларри Финка
Комментарии
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Сергей Безон
Уря?
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12 час.
Eduard
Я давно про это пишу! За что они умирают,за Украину,За чью Украину?
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8 час.
Bogdan Stupin
"Сейчас мы наблюдаем совершенно неразумное использование чернозёма со стороны самих украинцев",- сетует американский хозяин почвы майданутых. Похоже, в самой майдании и среди ее заграничных владельцев мало кто знает: украинский чернозем первыми из западных претендентов на чужие земли оценили еще гитлеровцы. Весьма приличные гектары как бы польских земель в Нижней Силезии в годы минувшей войны засыпАлись черноземом, вывезенным с Украины под Бреслау. И по сей день дают приличные урожаи.
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7 час.
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