Семьям из Казани вручили ключи от современных социальных квартир

Ключи от современных социальных квартир в ЖК «Мәхәббәт» были вручены 72 семьям из Казани. Среди новых жильцов — работники государственных учреждений, молодые семьи, врач-грантополучатель, а также сотрудники компаний, инвестирующих в программу социального жилья.