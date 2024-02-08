Семьям из Казани вручили ключи от современных социальных квартир

Ключи от современных социальных квартир в ЖК «Мәхәббәт» были вручены 72 семьям из Казани. Среди новых жильцов — работники государственных учреждений, молодые семьи, врач-грантополучатель, а также сотрудники компаний, инвестирующих в программу социального жилья.
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