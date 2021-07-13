Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena Асафова (Цехмистренко)
    Я думаю что тогда нас не травили как тараканов!Почему в СССР все...
  • Александр Анпилогов
    Самые лучшие семечки я ел в г. Запорожье, в 1982 году, будучи там в командировке. Аромат от них распространялся далек...Наше голодное сов...
  • петр кам
    Ничего,лидер по ящику обьяснит,как было плохо тогда а хорошо сейчас.Наше голодное сов...

Якутский шаман Дедушка Савей рассказал о будущем мира и России

Якутский шаман Дедушка Савей рассказал о будущем мира и России

На протяжении веков к таким людям относились с почитанием, ужасом и трепетом. Они владеют удивительными знаниями, и способны совершить невозможное.

Вернуться к статье
114
Обсудить
кормчий
Так об этом из каждого утюга говорят, так что все "пророчества " не новость. У деда в деревне ,это где то конец 60-х ,начало 70-х лет, жил Саня - дурачок, так вот он тогда бегая по селу ,кричал о конце света.
сергей дружкин
это говорит о том что когда путин с едроссами уйдут от россии россия станет счастливой!
Елена Максимова (Кондрашкова)
Тогда продажная либерастня раздербанит страну продаст по частям ни за грош … они выполняют задание Госдепа и отрабатывают свои деньги, ведя антипропаганду против своей страны, народа… ратуют якобы за благополучие людей, но задача - развалить всё то, что имеем и создать вторую Украину….
Вера смелых
А может, это говорит о том, что сергей дружкин, настолько малограмотный, что свои имя-фамилию не способный написать правильно, и рассуждает точно с такой же тотальной малограмотностью, кто и куда должен уйти? Вот уйдет Путин, и сергей-"грамотей" с ему подобными выберет для страны второго ельцина, или еще хуже - ровно по уровню своего ума. А на этот уровень где-то у плинтуса можно накидать лапши сколь угодно, что мы уже видели. Нет, Россия станет счастливой только тогда, когда дураки куда-нибудь "уйдут", или поумнеют, и перестанут постить свои-чужие "мысли".
Вера смелых
Наблюдая со стороны за спорами-ругачками сторонников разных партий, вижу, что почти все "ленивы и нелюбопытны" настолько, что не приводят доказательств своим словам. Я решила посмотреть, какая партия сделала реальный вклад в жизнь народа - сколько и от какой партии было инициатив и законов внесено за 2 года. И - ха-ха! - "партия воров" ЕР по всем позициям обставила все остальные! Собственно, все социальные надбавки и улучшения идут от ЕР... не странно ли? Даже ипотека со сниженными ставками, позволившая молодым ребятам получить свое жилье, тоже оттуда.... И многое другое. Как это объяснит сергей дружкин? Неее, он не объяснит! Он начнет ... начнет... не разве что плеваться... ))))
Igor Shumarin
Ну, эти пророчества сейчас везде и всюду... Ничё нового.
Михаил
Был еще один шаман Габышев, вот его предсказания более действительны. Только вот где он теперь???
Вера смелых
Дайте, плиз, ссылку на его предсказания. Хотелось бы познать эту действенность...
Михаил
https://pronedra.ru/novoe-prorochestvo-i-rasplata-shamana-gabysheva-478478.html
Михаил
Если не хочется читать посмотрите. https://www.youtube.com/watch?v=Q2hWoFkgT6o
Юрий Викторович Рыбаков
... верящих в пророчества расстрою - предсказанные события не произойдут, процветание достанется тяжелым трудом и потом и не в ближайшие 150 лет, америка не утонет, европа не вымрет. Чуда не будет - никакого. Нет реальных прорывных технологий - есть лишь проблемы распределенные по миру и переживет их тот у кого больше ресурсов, но очень важно помнить что самый главный ресурс - человеческий капитал.

Картина дня

наверх