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Тарасенко вышел на чистое пятое место в истории по количеству голов в плей-офф НХЛ среди россиян

Тарасенко вышел на чистое пятое место в истории по количеству голов в плей-офф НХЛ среди россиян

Владимир Тарасенко превзошел достижение Алексея Ковалева. В ночь на 11 мая в Бостоне прошел третий матч полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли Восточной конференции, в котором «Бостон» принимал «Флориду Пантерз».

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