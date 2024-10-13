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Царьград

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Романд Вильфанд пообещал новосибирцам относительно тёплую зиму

Романд Вильфанд пообещал новосибирцам относительно тёплую зиму

Сильные морозы ожидаются только в конце января – начале февраля.До начала календарной зимы осталось чуть больше полутора месяцев, но уже сейчас сибиряков волнует, какой будет погода с декабря по февраль.

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