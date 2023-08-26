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Украинцы напрашиваются на ракетные удары — чудеса социологии

Украинцы напрашиваются на ракетные удары — чудеса социологии

Более 90 процентов граждан незалежной не готовы к компромиссам ради мира Светлана Гомзикова Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Юрий Кот Менее половины жителей Украины (43,3%) хотят прекращения боевых действий.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Кто О-О-ОЧЕНЬ хочет, рано или поздно получает. Подождём-с!
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8 час.
Олег Щепанов
Надо уничтожать эту искусственную страну и искусственное название украинцы...В истории есть только Малороссы ...а бандеровцы и их территории подлежат превращению в серую зону после ковровых бомбардировок!!!!!
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7 час.
zn
zygmund nedialkow
Если человек без мозгов, то это навсегда.
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4 час.

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