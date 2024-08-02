Американцы обеспокоены состоянием Байдена после его нового появления на публике

REUTERS/Nathan Howard Новое появление президента США Джо Байдена на публике во время встречи американцев, возвращенных в результате обмена заключенными, стало очередным поводом для беспокойства о состоянии его здоровья, пишет издание Daily Mail 2 августа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии