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Американцы обеспокоены состоянием Байдена после его нового появления на публике

Американцы обеспокоены состоянием Байдена после его нового появления на публике

REUTERS/Nathan Howard Новое появление президента США Джо Байдена на публике во время встречи американцев, возвращенных в результате обмена заключенными, стало очередным поводом для беспокойства о состоянии его здоровья, пишет издание Daily Mail 2 августа.

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