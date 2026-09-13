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Царьград

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Александр Петров сыграл банкира, попавшего в «Матросскую Тишину»

Александр Петров сыграл банкира, попавшего в «Матросскую Тишину»

Телеканал «Кинопремьера», входящий в премиальный пакет «Настрой кино!», представит зрителям драматическую картину «Коммерсант», главную роль в которой исполнил Александр Петров.

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