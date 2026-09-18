Наступая на Дружковку, ВС России освободили в ДНР Веролюбовку В течение вчерашнего дня российские военные взяли под свой контроль два населённых пункта на Донбассе Наст.
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